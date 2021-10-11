Gasolina nas alturas: vale a pena abastecer com etanol?

Na última sexta-feira (08), a Petrobras anunciou mais um aumento no preço da gasolina. Desde sábado (09), nas refinarias, o combustível passou de R$ 2,78 para R$ 2,98 por litro - reajuste médio de R$ 0,20 por litro, cerca de 7,2%. Na Grande Vitória, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço médio da gasolina está em 6,22. Com o preço do combustível nas alturas, vale a pena optar pelo etanol, cujo preço médio em Vitória está em R$ 5,39? Quem responde é Ricardo Barbosa, nesta edição do Pit Stop CBN! Acompanhe!