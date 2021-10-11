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Pit Stop CBN

Gasolina nas alturas: vale a pena abastecer com etanol?

O comentarista Ricardo Barbosa explica como é feito o cálculo entre um combustível e outro

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 12:01

Publicado em 

11 out 2021 às 12:01
Gasolina, etanol, combustíveis, posto de combustível
Gasolina já passa de R$ 7,00 em algumas regiões do Brasil Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Na última sexta-feira (08), a Petrobras anunciou mais um aumento no preço da gasolina. Desde sábado (09), nas refinarias, o combustível passou de R$ 2,78 para R$ 2,98 por litro - reajuste médio de R$ 0,20 por litro, cerca de 7,2%. Na Grande Vitória, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço médio da gasolina está em 6,22. Com o preço do combustível nas alturas, vale a pena optar pelo etanol, cujo preço médio em Vitória está em R$ 5,39? Quem responde é Ricardo Barbosa, nesta edição do Pit Stop CBN! Acompanhe!
Pit Stop CBN - 11-10-21.mp3

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