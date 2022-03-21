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Pit Stop CBN

Gasolina "batizada": problemas que aparecem depois de abastecer

Quem explica é o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 21 de Março de 2022 às 12:01

Publicado em 

21 mar 2022 às 12:01
Gasolina, combustível, posto de gasolina, abastecimento
Gasolina, combustível, posto de gasolina, abastecimento Crédito: Comstock/Photo Images
Nesta edição do "Pit Stop CBN", Ricardo Barbosa traz um importante alerta: a gasolina está com os preços nas alturas e os motoristas naturalmente buscam os valores mais acessíveis na hora de abastecer. O que muitos não se dão conta é que os preços mais baixos podem cobrar uma conta salgada no final. São os riscos da gasolina "batizada". O uso de combustível de má qualidade pode gerar problemas no seu veículo. O comentarista apresenta os riscos após seu carro ser abastecido com produto "batizado". Ouça a conversa completa!
Pit Stop CBN - 21-03-22

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