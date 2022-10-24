“Furada” ou bom negócio? Vale a pena comprar carro de locadora?

Para renovar suas frotas, regularmente as locadoras de veículos colocam à venda carros seminovos com quilometragem baixa e preços abaixo da média do mercado. São automóveis adquiridos diretamente da montadora com desconto, o que viabiliza os preços competitivos. Além disso, as locadoras destacam outras vantagens, como manutenção em dia e baixo risco de adulteração na quilometragem original. Tema para esta edição do “Pit Stop CBN”, com Ricardo Barbosa. Confiras as explicações completas!