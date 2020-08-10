Frentista ofereceu serviços extras? Saiba porque você deve evitar

Uma prática comum nos postos de gasolina é quando o motorista para para abastecer e o frentista oferecer outros serviços, como conferir o óleo, água e fluido de freio. Mesmo passando a impressão de "boa ação", essas ofertas podem trazer danos ao veículo, conforme orienta nosso comentarista Ricardo Barbosa.
Pit Stop CBN - 10-08-20
O que você deve evitar:
- Completar o óleo
- Colocar aditivo de combustível
- Checar o fluido de freio
- Completar a água ou aditivo do radiador
- Trocar as paletas do limpador de para-brisa