Freios: entenda o seu funcionamento e quando trocar pastilhas

Nesta edição do Pit Stop CBN, traz uma seleção de dicas que envolve uma das partes mais importantes do carro: os freios! Apesar da sua importância, a fim de evitar acidentes no trânsito e preservar o sistema do veículo, muitos motoristas não sabem as diferenças entre os tipos de discos de freio e nem como identificar o momento certo para realizar a troca das pastilhas, por exemplo. Pensando nisso, Ricardo traz explicações detalhadas sobre o componente e também esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Confira!