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PIT STOP CBN

Freios: entenda o seu funcionamento e quando trocar pastilhas

Ouça as dicas de Ricardo Barbosa

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 12:54

Publicado em 

23 nov 2020 às 12:54
Nesta edição do Pit Stop CBN, traz uma seleção de dicas que envolve uma das partes mais importantes do carro: os freios! Apesar da sua importância, a fim de evitar acidentes no trânsito e preservar o sistema do veículo, muitos motoristas não sabem as diferenças entre os tipos de discos de freio e nem como identificar o momento certo para realizar a troca das pastilhas, por exemplo. Pensando nisso, Ricardo traz explicações detalhadas sobre o componente e também esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Confira!
Pit Stop CBN - 23-11-20

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