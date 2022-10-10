Fique atento: ofertas que você deve recusar no posto de combustível

Ao abastecer no posto de combustível, é comum o frentista oferecer uma série de serviços, como verificação do nível do óleo do motor e do líquido de arrefecimento. Contudo, segundo especialistas, muitas dessas ofertas são desnecessárias e algumas até podem danificar o automóvel, pois nem sempre os frentistas e as instalações dos postos oferecem capacitação técnica e equipamentos adequados para a execução de determinadas manutenções. Este é o alerta do “Pit Stop CBN”, com Ricardo Barbosa”.