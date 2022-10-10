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Pit Stop CBN

Fique atento: ofertas que você deve recusar no posto de combustível

Quem explica é o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 12:03

Publicado em 

10 out 2022 às 12:03
Gasolina, combustível, posto de gasolina, abastecimento
Gasolina, combustível, posto de gasolina, abastecimento Crédito: Comstock/Photo Images
Ao abastecer no posto de combustível, é comum o frentista oferecer uma série de serviços, como verificação do nível do óleo do motor e do líquido de arrefecimento. Contudo, segundo especialistas, muitas dessas ofertas são desnecessárias e algumas até podem danificar o automóvel, pois nem sempre os frentistas e as instalações dos postos oferecem capacitação técnica e equipamentos adequados para a execução de determinadas manutenções. Este é o alerta do “Pit Stop CBN”, com Ricardo Barbosa”. 
Pit Stop CBN - 10-10-22

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