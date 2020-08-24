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PIT STOP CBN

Ficou com o carro muito tempo parado? Atenção no que observar!

Ouça as dicas de Ricardo Barbosa

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 11:58

Publicado em 

24 ago 2020 às 11:58
Nesta edição do quadro "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz um importante alerta: passados quase cinco meses desde o início da pandemia do novo coronavírus, você tem percebido algumas mudanças em seu carro após ele ter ficado mais tempo parado? "Para os motoristas que estão voltando a realizar algumas atividades de carro, como no retorno ao trabalho presencial ou curtas viagens, é necessário ficar atento se o carro ainda está balanceado, se os pneus estão em bom estado e se a bateria não está apresentando algum sinal de 'vício'", alerta. Acompanhe às orientações completas!
Pit Stop CBN - 24-08-20
 

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