Ficou com o carro muito tempo parado? Atenção no que observar!

Nesta edição do quadro "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz um importante alerta: passados quase cinco meses desde o início da pandemia do novo coronavírus, você tem percebido algumas mudanças em seu carro após ele ter ficado mais tempo parado? "Para os motoristas que estão voltando a realizar algumas atividades de carro, como no retorno ao trabalho presencial ou curtas viagens, é necessário ficar atento se o carro ainda está balanceado, se os pneus estão em bom estado e se a bateria não está apresentando algum sinal de 'vício'", alerta. Acompanhe às orientações completas!