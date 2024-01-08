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Pit Stop CBN

Fiat Strada é o veículo novo mais vendido do Brasil em 2023

Acompanhe os detalhes com o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 11:52

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08 jan 2024 às 11:52
Fiat Strada ganha mais performance com motor turbo flex, novo design, versão Ultra e edição limitada em sua linha 2024
Fiat Strada ganha mais performance com motor turbo flex, novo design, versão Ultra e edição limitada em sua linha 2024 Crédito: Divulgação
Nesta edição do Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque que a Fiat Strada foi o veículo novo mais vendido do Brasil em 2023, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Foram comercializadas 120.600 unidades da picape no país. A Strada encabeça a lista desde 2021, quando foi o veículo mais vendido do ano pela primeira vez e derrubou do topo da lista o Chevrolet Onix, que havia sido o líder por seis anos seguidos. Em 2022, a picape também fechou o ano na liderança, com 112.456 unidades emplacadas. As informações são do site “G1”. O comentarista fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 6.22s - 08-01-23

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