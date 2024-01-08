Fiat Strada é o veículo novo mais vendido do Brasil em 2023

Nesta edição do Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque que a Fiat Strada foi o veículo novo mais vendido do Brasil em 2023, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Foram comercializadas 120.600 unidades da picape no país. A Strada encabeça a lista desde 2021, quando foi o veículo mais vendido do ano pela primeira vez e derrubou do topo da lista o Chevrolet Onix, que havia sido o líder por seis anos seguidos. Em 2022, a picape também fechou o ano na liderança, com 112.456 unidades emplacadas. As informações são do site “G1”. O comentarista fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!