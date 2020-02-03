Família grande? Saiba quais são os modelos de carro ideais

Passear em família pode ser um desafio para quem possui uma família grande, já que nem todo veículo reúne espaço, comodidade e conforto. Pensando nisso, no Pit Stop CBN desta segunda-feira (03), o comentarista Ricardo Barbosa indica oito modelos de carros bastante confortáveis e ideias para famílias grandes. É importante ficar atento ao número de assentos e capacidade do porta-malas, conveniências e itens de conforto. O levantamento foi realizado com base em informações do site "Compara".
Pit Stop CBN - 03-02-20
A LISTA:
- Chevrolet Spin
- Ford EcoSport
- Citroën C4 Picasso
- Kia Soul
- Renault Duster
- Hyundai Tucson
- Toyota Corolla
- Renault Logan