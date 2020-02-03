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PIT STOP CBN

Família grande? Saiba quais são os modelos de carro ideais

É importante ficar atento ao número de assentos e capacidade do porta-malas, conveniências e itens de conforto

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 13:10

Publicado em 

03 fev 2020 às 13:10
Passear em família pode ser um desafio para quem possui uma família grande, já que nem todo veículo reúne espaço, comodidade e conforto. Pensando nisso, no Pit Stop CBN desta segunda-feira (03), o comentarista Ricardo Barbosa indica oito modelos de carros bastante confortáveis e ideias para famílias grandes. É importante ficar atento ao número de assentos e capacidade do porta-malas, conveniências e itens de conforto. O levantamento foi realizado com base em informações do site "Compara".
Pit Stop CBN - 03-02-20
 
A LISTA: 
- Chevrolet Spin
- Ford EcoSport
- Citroën C4 Picasso
- Kia Soul
- Renault Duster
- Hyundai Tucson
- Toyota Corolla
- Renault Logan

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