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Pit Stop CBN

Esse é um bom momento para comprar seminovo? Especialista explica!

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 12:04

Publicado em 

26 jun 2023 às 12:04
Pintura do caro
 carro Crédito: Pexels
“Esse é o melhor momento para comprar um carro seminovo e o pior para vender”. Este é o tema em destaque nesta edição do “Pit Stop CBN”, com o comentarista Ricardo Barbosa. O cenário é de que a decisão do governo de oferecer descontos para carros zero-quilômetro mexeu não só com o mercado de novos, mas também com a venda de veículos usados. Quem foi às concessionárias trocar o seminovo por outro novo em folha percebeu que o seu automóvel valia menos do que no mês passado. É que o momento atual se tornou perfeito para comprar um veículo com um ou dois anos de uso, mas péssimo para vendê-lo. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 26-06-23.mp3

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