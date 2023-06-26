Esse é um bom momento para comprar seminovo? Especialista explica!

“Esse é o melhor momento para comprar um carro seminovo e o pior para vender”. Este é o tema em destaque nesta edição do “Pit Stop CBN”, com o comentarista Ricardo Barbosa. O cenário é de que a decisão do governo de oferecer descontos para carros zero-quilômetro mexeu não só com o mercado de novos, mas também com a venda de veículos usados. Quem foi às concessionárias trocar o seminovo por outro novo em folha percebeu que o seu automóvel valia menos do que no mês passado. É que o momento atual se tornou perfeito para comprar um veículo com um ou dois anos de uso, mas péssimo para vendê-lo. Ouça a conversa completa!