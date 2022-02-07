Espera de até quatro meses para ter carro zero na garagem; confira os modelos

Ter um carro novo na garagem está mais complicado! Isso porque a pandemia afetou a cadeia de produção e distribuição da indústria automotiva, que deixou de fabricar milhões de unidades. A espera por um veículo zero no Brasil pode chegar a quatro meses. Nesta edição do Pit Stop CBN, Ricardo Barbosa explica a demora e indica quais são os modelos que mais demoram a chegar às mãos do comprador. Acompanhe!