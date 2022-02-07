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Pit Stop CBN

Espera de até quatro meses para ter carro zero na garagem; confira os modelos

Quem explica é o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 12:00

Publicado em 

07 fev 2022 às 12:00
Concessionária de veículos
Crédito: Freepik
Ter um carro novo na garagem está mais complicado! Isso porque a pandemia afetou a cadeia de produção e distribuição da indústria automotiva, que deixou de fabricar milhões de unidades. A espera por um veículo zero no Brasil pode chegar a quatro meses. Nesta edição do Pit Stop CBN, Ricardo Barbosa explica a demora e indica quais são os modelos que mais demoram a chegar às mãos do comprador. Acompanhe!
Pit Stop CBN - 07-02-22
A LISTA:
Hyundai HB20
Chevrolet Onix
Jeep Renegade
Jeep Compass
Hyundai Creta
Volkswagen T-Cross
Volkswagen Gol
Chevrolet Onix Plus
Fiat Pulse
Renault Kwid

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