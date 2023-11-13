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Pit Stop

Esclareça suas dúvidas sobre os carros elétricos

Entre as perguntas, existe algum tipo de desconto no licenciamento? Ricardo Barbosa responde

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 12:07

Publicado em 

13 nov 2023 às 12:07
Carro elétrico
Carro elétrico Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa continua a esclarecer as diversas dúvidas dos ouvintes sobre o tema carros elétricos. 
CBN - Pit Stop CBN - 13-11-23.mp3

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