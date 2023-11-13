Esclareça suas dúvidas sobre os carros elétricos

Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa continua a esclarecer as diversas dúvidas dos ouvintes sobre o tema carros elétricos.
CBN - Pit Stop CBN - 13-11-23.mp3
Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 12:07
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