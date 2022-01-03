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Era do carro popular está perto do fim? Especialista analisa

O carro popular, campeão de vendas nacional por décadas, deve desaparecer e dar lugar a modelos mais caros e mais eficientes.

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 12:41

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

03 jan 2022 às 12:41
Concessionária de veículos
Concessionária de veículos Crédito: Freepik
Com as novas legislações, que exigem das montadoras de automóveis maior eficiência energética e melhorias de segurança, os tradicionais Fiat Uno e Volkswagen Gol podem desaparecer do mercado. As informações são do "Estadão". Os dois modelos tem mais de quarenta anos no mercado, representando quase 13 milhões de automóveis vendidos nesse tempo, reunindo milhares de fãs no processo. O carro popular, campeão de vendas nacional por décadas, então, deve desaparecer e dar lugar a modelos mais caros e mais eficientes? Tema para o comentarista Ricardo Barbosa, nesta edição do Pit Stop CBN. Ouça a conversa completa!

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