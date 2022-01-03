Era do carro popular está perto do fim? Especialista analisa

Com as novas legislações, que exigem das montadoras de automóveis maior eficiência energética e melhorias de segurança, os tradicionais Fiat Uno e Volkswagen Gol podem desaparecer do mercado. As informações são do "Estadão". Os dois modelos tem mais de quarenta anos no mercado, representando quase 13 milhões de automóveis vendidos nesse tempo, reunindo milhares de fãs no processo. O carro popular, campeão de vendas nacional por décadas, então, deve desaparecer e dar lugar a modelos mais caros e mais eficientes? Tema para o comentarista Ricardo Barbosa, nesta edição do Pit Stop CBN. Ouça a conversa completa!