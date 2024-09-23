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Pit Stop CBN

Entenda: proibição de carros elétricos em estacionamentos subterrâneos na Ásia

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 12:02

Publicado em 

23 set 2024 às 12:02
Carros elétricos
Carros elétricos Crédito: Shutterstock
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a notícia de que empresas na China e na Coreia do Sul estão proibindo o acesso de carros elétricos aos seus estacionamentos subterrâneos. O motivo é o medo de explosões e incêndios. As informações são do site internacional “Drive”.
Os motivos citados incluem grande risco de incêndio e outros riscos à segurança das pessoas que circulam nestes lugares fechados. Os locais com amplo espaço para estacionamento selecionam uma área que não seja fechada e pedem para que os donos de carros elétricos coloquem seus carros ali.
De acordo com alguns veículos da imprensa chinesa, a decisão de banir carros elétricos de locais abaixo do nível do solo foi tomada depois de relatos de nada menos que 11 incêndios de elétricos em Hangzhou, nos meses de abril e maio deste ano. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN -23-09-24.mp3

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