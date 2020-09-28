Entenda: por que carros de luxo estão vindo sem estepe?

Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque um assunto que tem mobilizado a atenção de motoristas brasileiros: as montadoras de carro de modelos premium estão investindo em pneus "run flat", que podem rodar por alguns quilômetros sem ar comprimido e, consequentemente, abandonando de vez o estepe. Como os estepes estão ficando obsoletos na Europa, as marcas de luxo pararam de se preocupar com o planejamento do porta-malas considerando a alocação do componente. Então, mesmo que uma montadora decida, no Brasil, não adotar os pneus "run" o que muitas vezes ocorre -, não há espaço para colocar o sobressalente. Informações do site "UOL" apontam que, com os pneus "run flat", dá para rodar, no geral, até 80 km, a velocidade máxima de 80 km/h, com o componente sem ar. De que maneira isso impacta no dia a dia do motorista e como se adaptar sem o estepe? Confira as orientações!