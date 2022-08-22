Entenda o que significam as luzes do painel do carro

O tema desta edição do "Pit Stop CBN" foi motivado por meio da dúvida do ouvinte Marcos. Ele trouxe o seguinte questionamento: "Luz do ABS acesa, mesmo após manutenção do carro. O que pode ser?". Aproveitando a dúvida, o comentarista Ricardo Barbosa explica o que significam as principais luzes do painel. As diferentes cores funcionam como indicativos de alerta, com gravidades e significados diferentes. Luz branca, azul ou verde: essas cores são consideradas as menos preocupantes. São responsáveis por informar algo relacionado ao acionamento de acessórios ou equipamentos do veículo. Luz amarela ou laranja: já esse grupo de cores demonstra uma advertência. Luz vermelha: o acionamento de luzes dessa cor indica que há um problema emergencial. Ouça as explicações completas!