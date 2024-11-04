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Pit Stop CBN

Entenda o porquê de carros elétricos "sofrerem" com lombadas

Ouça as explicações do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 12:03

Publicado em 

04 nov 2024 às 12:03
Carros elétricos
Carros elétricos Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbos traz como destaque a informação que um dos problemas com relação a "explosão" dos carros elétricos no país é a vulnerabilidade desses veículos a obstáculos urbanos comuns, como as lombadas. Especialistas explicam que esses veículos, com seus pesados módulos de bateria alojados na parte inferior, enfrentam riscos ao transitar por vias mal conservadas. A baixa altura em relação ao solo, uma característica comum para melhorar a aerodinâmica e, por consequência, a autonomia, torna-os suscetíveis a danos quando confrontados com valetas profundas ou lombadas altas. As informações são do site "UOL". Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN -04-11-24.mp3

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