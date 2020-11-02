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PIT STOP CBN

Encher o tanque além do clique da bomba pode prejudicar o veículo?

Durante o "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa esclarece a dúvida

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 09:46

Publicado em 

02 nov 2020 às 09:46
Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa esclarece a seguinte dúvida: será que, afinal, encher o tanque do carro além do clique da bomba pode ser prejudicial ao veículo? Ele explica! "A prática de colocar mais gasolina após o travamento automático da bomba é bastante comum nos postos para 'arrendondar' o valor a ser pago, porém, assim como circular com o combustível na reserva, completar o tanque além da capacidade prevista também pode danificar o veículo", esclarece. Acompanhe!

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