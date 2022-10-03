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Pit Stop CB

Embreagem: 5 erros que você comete e fazem a 'festa' dos mecânicos

Ouça a conversa completa com Ricardo Barbosa

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 12:29

Publicado em 

03 out 2022 às 12:29
Marcha
Marcha, câmbio manual Crédito: Pixabay
O "Pit Stop CBN" de hoje fala de um dos itens mais exigidos em um carro com câmbio manual: a embreagem. O componente é responsável por fazer o "meio de campo" entre o motor e transmissão, atuando durante as trocas de marcha para igualar a rotação entre essas partes. Com essa missão, é natural que ela sofra um desgaste natural e precise ser trocada com o tempo - a durabilidade é alta e o mais comum é que isso ocorra próximo dos 60 mil quilômetros rodados. Mas, por se tratar de um mecanismo sujeito à ação do motorista, esse prazo pode ser encurtado ou estendido de acordo com os hábitos ao volante. Tema para Ricardo Barbosa, nesta edição do Pit Stop CBN". Ouça a conversa completa!
Pit Stop CBN - 03-10-22

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