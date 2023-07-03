Em que apostar: aluguel, assinatura ou compra de carro?

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa aborda que com o cenário da maior taxa de juros reais do mundo, fazer um financiamento no Brasil para comprar um carro zero km nem sempre pode ser vantajoso. De olho nisso, locadoras e montadoras lançaram serviços de assinatura. Pensando nisso, ele aborda: aluguel, assinatura ou compra. O que vale mais para ter um carro na garagem?
Especialistas apontam que a escolha pela assinatura, por exemplo, costuma ser vantajosa para quem usa o carro no dia a dia, diferente da utilização pontual de quem opta pelo aluguel tradicional. Ouça a conversa completa!
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