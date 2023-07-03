Em que apostar: aluguel, assinatura ou compra de carro?

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa aborda que com o cenário da maior taxa de juros reais do mundo, fazer um financiamento no Brasil para comprar um carro zero km nem sempre pode ser vantajoso. De olho nisso, locadoras e montadoras lançaram serviços de assinatura. Pensando nisso, ele aborda: aluguel, assinatura ou compra. O que vale mais para ter um carro na garagem?