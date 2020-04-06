Efeitos do coronavírus: venda de carros despenca em março

A pandemia do novo coronavírus também está causando impacto negativo no setor automotivo. É o que apontam os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que constatou uma queda de 21,8% na venda de veículos novos no mês de março de 2020, na comparação com o mesmo período do ano passado. O número equivale a 45.560 carros a menos. Quem traz mais detalhes é Ricardo Barbosa, nesta edição do Pit Stop CBN. Confira!