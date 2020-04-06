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PIT STOP CBN

Efeitos do coronavírus: venda de carros despenca em março

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 11:09

Publicado em 

06 abr 2020 às 11:09
A pandemia do novo coronavírus também está causando impacto negativo no setor automotivo. É o que apontam os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que constatou uma queda de 21,8% na venda de veículos novos no mês de março de 2020, na comparação com o mesmo período do ano passado. O número equivale a 45.560 carros a menos. Quem traz mais detalhes é Ricardo Barbosa, nesta edição do Pit Stop CBN. Confira!
PODCAST - Pit Stop CBN - Ricardo Barbosa - 2.15s - 06-04-20

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