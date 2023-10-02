É normal? Quais são os barulhos mais comuns no motor do carro?

manutenção do carro Crédito: Freepik/drazen_zigic

Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque o assunto dos barulhos mais comuns do motor do carro. Para um leigo é possível identificar quais são esses barulhos e qual é o problema que eles indicam? O comentarista explica. "Os barulhos, via de regra, são indicativos de problemas que, se não forem tratados, podem acarretar danos muito maiores ao veículo, chegando a comprometer a própria funcionalidade do motor".

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Os sete barulhos mais comuns que os veículos podem apresentar:

1- Motor com folga: O primeiro barulho é aquele proveniente do motor com folga, sendo muito perceptível quando o carro frio, pela manhã, é acionado, ocasião em que pode ser identificado o barulho de peças soltas dentro do motor, geralmente nas bielas, peça responsável por iniciar o movimento rotativo contínuo no motor. Quando isso acontece, a luz de óleo geralmente acende no painel

2 - Tensão das correias: O segundo barulho é aquele derivado da tensão das correias. A função básica das correias é manter, em sincronia, o virabrequim, tecnicamente conhecido como árvore de manivelas, e o comando de válvulas. O indicativo da tensão inicia com um chiado, um assovio, que podem desaparecer quando aumenta a velocidade, geralmente acima dos 40 km/h. A dica aqui é realizar uma inspeção visual a cada 15.000 km rodados, verificando rachaduras ou trincas que são sinais de ressecamento da borracha. O vazamento de óleo no motor também pode danificar as correias

3 - Esticador de correia: O terceiro barulho é aquele resultante do esticador de correia. Nesse caso o rolamento do esticador fica chiando todo o tempo e a orientação é de que o veículo seja avaliado pelo mecânico de confiança

4 - Bomba d'água: O quarto barulho é aquele procedente da bomba d’água. Essa é uma peça que atua no sistema de arrefecimento, fazendo a água circular para resfriar o motor. O barulho começa com um ruído de um rolamento sem lubrificação, podendo ser percebido como um ruído grosso. Além do barulho, quando a bomba está danificada outro indicativo é o vazamento de água. A dica aqui é você, motorista, observar manchas no chão sobre o qual o veículo fica estacionado por longas horas

5 - Cabeçote do motor: O quinto barulho é aquele originário cabeçote do motor ou bronzinas. Esse barulho aparece com o carro frio, logo pela manhã, e depois que o motor lubrifica o barulho diminui. Aqui a indicação é de que o veículo seja encaminhado à oficina mecânica de confiança para avaliação e reparo, para evitar que o dano aumente

6 - Falta de água no radiador: O sexto barulho é aquele proveniente da falta de água no radiador devido a um vazamento nas mangueiras. O barulho identifica-se com um balão de ar vazando e esse problema resulta no aquecimento do motor. Aqui o dano é certeiro, pois a ausência de reparo imediato leva à queima da junta do cabeçote e pode, até mesmo, fundir o motor

7 - Suporte do motor quebrado: O sétimo barulho é aquele oriundo do suporte do motor quebrado. Há carros com dois, três ou até quatro suportes no motor, os quais têm a função de amortecer as vibrações. Quando o calço está quebrado ou desgastado com o uso, ele deixa o motor dando soco nas arrancadas e faz um barulho bem forte, tipo uma martelada, principalmente quando o veículo passa por um buraco.