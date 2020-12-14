Dirija com segurança: vícios perigosos que você tem com seu carro

Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaques situações do dia a dia praticadas por muitos motoristas, mas que podem até mesmo colocar a sua segurança e de outros passageiros em risco. Tem motorista, por exemplo, que acha bacana deixar o encosto do banco bem inclinado, com o mínimo de apoio para as costas, bem relaxado... Mas vai o alerta: dirigir na posição correta é essencial para a sua segurança e a dos outros. O portal "UOL" listou alguns desses "vícios". Confira!