Direto do Salão do Automóvel: o que há de novidades no mercado automotivo!

Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque as novidades do mercado automotivo que ele presenciou na última semana, durante o Salão do Automóvel 2025, que voltou ao Anhembi, em São Paulo, com grandes mudanças no tradicional evento. Nomes importantes como Volkswagen e Chevrolet ficaram de fora e as tradicionais Fiat e Jeep dividiram espaço com uma enxurrada de fabricantes chinesas que chegam ao mercado em breve. Ouça a conversa completa!