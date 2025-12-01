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Pit Stop CBN

Direto do Salão do Automóvel: o que há de novidades no mercado automotivo!

Quem traz as informações é o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 01 de Dezembro de 2025 às 12:25

Publicado em 

01 dez 2025 às 12:25
Salão Internacional do Automóvel de São Paulo
Omoda | Jaecoo aproveitou o salão para lançar mais dois novos modelos Crédito: Karine Nobre
Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque as novidades do mercado automotivo que ele presenciou na última semana, durante o Salão do Automóvel 2025, que voltou ao Anhembi, em São Paulo, com grandes mudanças no tradicional evento. Nomes importantes como Volkswagen e Chevrolet ficaram de fora e as tradicionais Fiat e Jeep dividiram espaço com uma enxurrada de fabricantes chinesas que chegam ao mercado em breve. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN -01-12-25.mp3

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