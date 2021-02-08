Direção hidráulica ou elétrica: qual é a diferença entre ambas?

No momento da compra de um novo veículo, você se depara com algumas opções: direção mecânica, hidráulica ou elétrica. Mas qual é a diferença entre elas? Assunto para Ricardo Barbosa, nesta edição do Pit Stop CBN. O comentarista explica que o hidráulico é o sistema mais popular e funciona através de uma bomba que faz circular óleo dentro da caixa de direção, deixando o volante mais leve. Já o sistema elétrico é mais moderno e trabalha através de um módulo eletrônico que não depende de bomba e óleo. Quer saber qual é a direção mais vantajosa? Acompanhe!