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PIT STOP CBN

Direção hidráulica ou elétrica: qual é a diferença entre ambas?

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 12:54

Publicado em 

08 fev 2021 às 12:54
No momento da compra de um novo veículo, você se depara com algumas opções: direção mecânica, hidráulica ou elétrica. Mas qual é a diferença entre elas? Assunto para Ricardo Barbosa, nesta edição do Pit Stop CBN. O comentarista explica que o hidráulico é o sistema mais popular e funciona através de uma bomba que faz circular óleo dentro da caixa de direção, deixando o volante mais leve. Já o sistema elétrico é mais moderno e trabalha através de um módulo eletrônico que não depende de bomba e óleo. Quer saber qual é a direção mais vantajosa? Acompanhe!
Pit Stop CBN - 08-02-21

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