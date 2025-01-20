Dicas para você cuidar do carro durante o verão!

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz dicas e orientações aos motoristas de cuidado durante o verão, enfrentando as altas temperaturas. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 20-01-25.mp3
Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 12:07
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta