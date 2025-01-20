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Pit Stop CBN

Dicas para você cuidar do carro durante o verão!

Ouça os detalhes com o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 12:07

Publicado em 

20 jan 2025 às 12:07
lavar carro
Para lavar o carro é ideal usar produtos específicos para esse tipo de limpeza Crédito: Shutterstock
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz dicas e orientações aos motoristas de cuidado durante o verão, enfrentando as altas temperaturas. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 20-01-25.mp3

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