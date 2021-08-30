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Pit Stop CBN

Dicas de como dirigir seu carro de forma mais econômica

Ouça as orientações do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 12:07

Publicado em 

30 ago 2021 às 12:07
Dirigir, direção, carro, veículo
Pit Stop CBN dá dicas para dirigir de forma mais econômica Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Pit Stop CBN", Ricardo Barbosa traz um importante alerta. Com o preço do combustível nas alturas, os motoristas devem ficar atentos sobre a maneira como dirigem no dia a dia e como isso impacta no consumo do veículo. Especialistas orientam, por exemplo, que costume de dirigir com o câmbio em ponto-morto, especialmente em descidas, não ajuda a economizar e, ainda por cima, contribui para o desgaste prematuro dos freios. Também não descuide da manutenção. Ouça a conversa completa!
Pit Stop CBN - 30-08-21.mp3

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