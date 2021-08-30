Dicas de como dirigir seu carro de forma mais econômica

Nesta edição do "Pit Stop CBN", Ricardo Barbosa traz um importante alerta. Com o preço do combustível nas alturas, os motoristas devem ficar atentos sobre a maneira como dirigem no dia a dia e como isso impacta no consumo do veículo. Especialistas orientam, por exemplo, que costume de dirigir com o câmbio em ponto-morto, especialmente em descidas, não ajuda a economizar e, ainda por cima, contribui para o desgaste prematuro dos freios. Também não descuide da manutenção. Ouça a conversa completa!