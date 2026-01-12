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Pit Stop CBN

Desligar o carro em ladeira para economizar combustível? Entenda os riscos!

Ouça os detalhes com o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 12 de Janeiro de 2026 às 12:18

Publicado em 

12 jan 2026 às 12:18
Motorista perde o controle e invade quintal em Piúma
Motorista perde o controle e invade quintal em Piúma Crédito: Leitor/ A Gazeta
Na última semana foi destaque no noticiário a ocorrência de um carro desgovernado que bateu em um portão e invadiu o quintal de uma casa na noite de terça-feira (6), no bairro Aparecidinha, em Piúma, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista, de 32 anos, desligou o veículo enquanto descia uma ladeira da ES-375, conhecida como Rodovia Jorge Feres, para economizar combustível. Com o veículo desligado, ele perdeu o controle da direção e o automóvel passou a ganhar velocidade, batendo no portão de uma residência e parando no quintal do imóvel. Nesta edição do Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa fala dos riscos desse tipo de "estratégia". Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 12-01-25.mp3

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