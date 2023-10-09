Cuidados para a compra de um carro com mais de 10 anos de uso

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa fala sobre os cuidados que o motorista deve ter ao decidir comprar um carro com mais de 10 anos de uso.
CBN - Pit Stop CBN - 09-10-23.mp3
Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 12:11
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta