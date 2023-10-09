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Pit Stop CBN

Cuidados para a compra de um carro com mais de 10 anos de uso

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 12:11

Publicado em 

09 out 2023 às 12:11
Falta de peças em oficinas complica revisões de veículos
Falta de peças em oficinas complica revisões de veículos Crédito: Pixabay
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa fala sobre os cuidados que o motorista deve ter ao decidir comprar um carro com mais de 10 anos de uso.
CBN - Pit Stop CBN - 09-10-23.mp3

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