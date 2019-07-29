Cores e carro: entenda a relação no mercado

O branco é a cor favorita dos compradores de carros na América do Sul. Uma pesquisa divulgada recentemente por uma fabricante de tintas automotivas revela que 38% é o percentual de motoristas que preferiram veículos em tons de branco no ano passado. O prata apareceu em segundo lugar, com 30%, seguido pelo preto e pelo cinza, ambos com 10%.
No entanto, para os lançamentos que chegam até o final do ano, há uma grande aposta na cor azul-marinho. Fiat, Citroen, Honda e Jeep estão entre as montadoras que vão apostar nesta cor. Ouça a análise do comentarista Ricardo Barbosa.
Pit Stop CBN - 29-07-19