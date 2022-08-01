Converter carro para GNV vale a pena? E como evitar explosões?

Pelo segundo ano consecutivo no Brasil, o número de conversões de automóveis para Gás Natural Veicular (GNV) cresceu no primeiro semestre. O número de veículos que migraram para GNV subiu 6,54% entre janeiro e junho deste ano em comparação ao mesmo período em 2021. Em 2022, as mudanças atingiram mais de 500 mil carros. Os dados são do Ministério da Infraestrutura. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), mais de 1,6 milhão de veículos com GNV circulam no Brasil. Afinal, vale a pena converter o carro para GNV? E quais os riscos de explosões? Ricardo Barbosa trata do tema nesta edição do "Pit Stop CBN".