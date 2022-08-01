Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Pit Stop CBN

Converter carro para GNV vale a pena? E como evitar explosões?

Quem explica é o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 12:05

Publicado em 

01 ago 2022 às 12:05
Número de veículos modificados para abastecimento com GNV (gás natural veicular) praticamente dobrou em agosto
veículos modificados para abastecimento com GNV (gás natural veicular) Crédito: FCA/Divulgação
Pelo segundo ano consecutivo no Brasil, o número de conversões de automóveis para Gás Natural Veicular (GNV) cresceu no primeiro semestre. O número de veículos que migraram para GNV subiu 6,54% entre janeiro e junho deste ano em comparação ao mesmo período em 2021. Em 2022, as mudanças atingiram mais de 500 mil carros. Os dados são do Ministério da Infraestrutura. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), mais de 1,6 milhão de veículos com GNV circulam no Brasil. Afinal, vale a pena converter o carro para GNV? E quais os riscos de explosões? Ricardo Barbosa trata do tema nesta edição do "Pit Stop CBN". 
Pitstop - 01-08-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados