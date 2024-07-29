Consumo de combustível e data de validade para pneus: comentarista responde!

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, dando continuidade a série de perguntas encaminhadas por ouvintes, o comentarista Ricardo Barbosa esclarece questões do mercado automotivo.
Pit Stop CBN - 29-07-24
Publicado em 29 de Julho de 2024 às 12:05
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