Conheça quais são os dez carros populares mais econômicos

Que tal ter um carro mais em conta, daquele estilo "popular", e, de quebra, ainda saber que ele está na lista dos mais econômicos com relação ao consumo de combustível. Nesta edição do Pit Stop CBN o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque quais são esses veículos. Um levantamento do "Canal 1 Bilhão Educação Financeira", com base em dados do Inmetro, apontou uma média de quais são os 10 carros mais econômicos do país. Quer saber se o seu está na lista ou deseja comprar algum desses? Confira!