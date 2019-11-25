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PIT STOP CBN

Conheça quais são os dez carros populares mais econômicos

Esse é o destaque do Pit Stop CBN desta segunda-feira (25)

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 13:10

Publicado em 

25 nov 2019 às 13:10
Que tal ter um carro mais em conta, daquele estilo "popular", e, de quebra, ainda saber que ele está na lista dos mais econômicos com relação ao consumo de combustível. Nesta edição do Pit Stop CBN o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque quais são esses veículos. Um levantamento do "Canal 1 Bilhão Educação Financeira", com base em dados do Inmetro, apontou uma média de quais são os 10 carros mais econômicos do país. Quer saber se o seu está na lista ou deseja comprar algum desses? Confira!
Pit Stop CBN - 25-11-19
1. Onix 1.0 Turbo – Motor 116 cv
2 - Up! TSI - Motor: 1.0 turbo, 105 cv
3 - Renault Kwid - Motor: 1.0 12V, 70 cv
4 - Fiat Mobi Firefly - Motor: 1.0 6V, 77 c
5 - Peugeot 208 – Motor: 1.2, 118 cv
6 - Volkswagen Up! - Motor: 1.0 12V, 82 cv
7 - Fiat Argo - Motor: 1.0 6V, 77 cv
8 - Ford Ka - Motor: 1.0 12V, 85 cv
9 - Fiat Mobi - Motor: 1.0 8V, 75 cv
10 - Chevrolet Onix Joy - Motor: 1.0 8V, 80 cv

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