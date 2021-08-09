Conheça os veículos mais procuradores pelos motoristas de app

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, Ricardo Barbosa traz como destaque detalhes de um levantamento realizado pela 99, empresa de tecnologia ligada à mobilidade urbana, que identificou que Onix, Gol e Sandero são os três dos cinco modelos de carros mais usados pelos motoristas parceiros da companhia.
- O ranking:
- 1. GM – Chevrolet – ONIX HATCH 1.0 12V Flex 5p Mec
- 2. VW – Volkswagen – Gol 1.0 Flex 12V 5p
- 3. Renault – SANDERO GT line/RLIN Flex 1.0 12v 5p
- 4. Renault – LOGAN Life Flex 1.0 12V 4p Mec
- 5. Fiat – Grand Siena 1.0 EVO Flex 8V 4p
Pit Stop CBN - 09-08-21.mp3