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Pit Stop CBN

Conheça os veículos mais procuradores pelos motoristas de app

Quem explica esta preferência é o nosso comentarista, Ricardo Barbosa

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 12:52

Publicado em 

09 ago 2021 às 12:52
Novo Onix 1.0 MT6
Novo Onix 1.0 MT6 Crédito: Chevrolet/Divulgação
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, Ricardo Barbosa traz como destaque detalhes de um levantamento realizado pela 99, empresa de tecnologia ligada à mobilidade urbana, que identificou que Onix, Gol e Sandero são os três dos cinco modelos de carros mais usados pelos motoristas parceiros da companhia.
  • O ranking: 
  • 1. GM – Chevrolet –  ONIX HATCH 1.0 12V Flex 5p Mec 
  • 2. VW – Volkswagen –  Gol 1.0 Flex 12V 5p
  • 3. Renault – SANDERO GT line/RLIN Flex 1.0 12v 5p
  • 4. Renault – LOGAN Life Flex 1.0 12V 4p Mec
  • 5. Fiat – Grand Siena 1.0 EVO Flex 8V 4p
Pit Stop CBN - 09-08-21.mp3

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