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Pit Stop CBN

Conheça os cuidados que você deve ter com seu carro durante o verão

Ouça as dicas de Ricardo Barbosa

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 12:17

Publicado em 

17 jan 2022 às 12:17
Carro, automóvel, direção, dirigir
Carro, automóvel, direção, dirigir Crédito: Pexels
Nesta edição do Pit Stop CBN, Ricardo Barbosa explica quais são os cuidados que você deve ter com seu carro durante a estação mais quente do ano. Ouça:
Pit Stop CBN - 17/01/2022

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