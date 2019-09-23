Conheça os carros que ainda são produzidos, mas poucos se lembram

Você é daquele tipo de motorista que adora ficar sabendo sobre os carros da “moda” e está sempre ligado em constantes lançamentos? Pois saiba que muitos motoristas acabam por esquecer, nesse cenário, que muitos carros ditos “antigos” ainda são produzidos e estão presentes no mercado. Entre eles estão veículos como o Fiat Grand Siena 2012, Volksvagem SpaceFox, Fiat Weekend, Mitsubishi Lancer e o Chevrolet Montana. O comentarista Ricardo Barbosa, nesta edição do Pit Stop CBN, traz detalhes dessa seleção. Confira!