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PIT STOP CBN

Conheça os carros de sucesso no passado e que hoje caíram nas vendas

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Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 12:27

Publicado em 

14 out 2019 às 12:27
Se antes eles eram líderes de vendas, hoje a história não é mais assim. São carros famosos no Brasil, que já foram sucesso de vendas, mas atualmente não conseguem mais ranquear. Muitos deles foram substituídos por veículos mais confortáveis e com mais tecnologia.
Entre os modelos estão clássicos como o Volkswagen Gol e o Fiat Uno. Nesta segunda-feira (14), no Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa explica esse movimento do comércio de automóveis. Confira!
Pit Stop CBN - 14-10-19
OS CARROS:
- Fiat Uno
- Volkswagen Gol
- Volkswagen Fox
 
- Fiat Siena
- Volkswagen Golf
 
- Audi A3 hatch
- Fiat Palio Weekend
- Ford EcoSport
- Honda CR-V
- Ford Fusion
- Hyundai Azera
[Fonte: UOL]

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