Conheça os 10 carros elétricos com maior autonomia no mercado

Os carros elétricos vêm ganhando cada vez mais adeptos pelo Espírito Santo a fora. De janeiro a junho de 2023, o Estado foi classificado como o sétimo com maior número de emplacamento de veículos 100% elétricos. Aos poucos, os modelos vão ganhando cada vez mais espaço no mercado de automóveis e a autonomia de cada veículo vai se tornado um pré-requisito na hora da compra.