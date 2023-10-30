Conheça os 10 carros elétricos com maior autonomia no mercado

Os carros elétricos vêm ganhando cada vez mais adeptos pelo Espírito Santo a fora. De janeiro a junho de 2023, o Estado foi classificado como o sétimo com maior número de emplacamento de veículos 100% elétricos. Aos poucos, os modelos vão ganhando cada vez mais espaço no mercado de automóveis e a autonomia de cada veículo vai se tornado um pré-requisito na hora da compra.
Nesta edição de Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa apresenta uma lista com os 10 carros elétricos com maior autonomia, segundo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Entre as opções, estão modelos de modelos BMW, Mercedez, Chevrolet, Ford e BYD. O bate-papo também detalha como é feita essa aferição. Ouça a conversa completa!
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