Conheça o GWM Ora, o elétrico mais “barato” do país

A GWM revelou, na última semana, o ORA 03, o compacto elétrico que chega para concorrer com o BYD Dolphin e outros EVs da faixa de preço dos R$ 150.000. Esse inclusive é o preço que a marca estima versão de entrada do carro; enquanto isso, o ORA 3 GT, topo de linha, beirará os R$ 200.000, se diferenciando pela capacidade da bateria. O ORA 3 será vendido em duas versões, que se diferenciam pela capacidade energética. A básica custará trará bateria de 48 kWh com autonomia de aproximadamente 295 km. Tema para Ricardo Barbosa, nesta edição do “Pit Stop CBN”. Ouça a conversa completa!