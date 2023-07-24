Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Pit Stop CBN

Conheça o GWM Ora, o elétrico mais “barato” do país

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 12:01

Publicado em 

24 jul 2023 às 12:01
GWM Ora 03, carro elétrico com lançamento no Brasil
GWM Ora 03, lançamento no Brasil Crédito: Divulgação/GWM
A GWM revelou, na última semana, o ORA 03, o compacto elétrico que chega para concorrer com o BYD Dolphin e outros EVs da faixa de preço dos R$ 150.000. Esse inclusive é o preço que a marca estima versão de entrada do carro; enquanto isso, o ORA 3 GT, topo de linha, beirará os R$ 200.000, se diferenciando pela capacidade da bateria. O ORA 3 será vendido em duas versões, que se diferenciam pela capacidade energética. A básica custará trará bateria de 48 kWh com autonomia de aproximadamente 295 km. Tema para Ricardo Barbosa, nesta edição do “Pit Stop CBN”. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 24-07-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'
Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados