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PIT STOP CBN

Conheça mais sobre os novos elétricos que chegam ao mercado

Ouça o quadro Pit Stop CBN desta segunda-feira (21)

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 12:29

Publicado em 

21 out 2019 às 12:29
Mais uma marca, a Volvo, lançou recentemente seu primeiro veículo 100% elétrico, o XC40 Recharge, que deve chegar ao Brasil em 2021. Por isso, nesta segunda-feira (21), o comentarista Ricardo Barbosa fala do avanço do mercado de carros elétricos. O comentarista dá detalhes sobre o funcionamento dos veículos, como o desempenho, bateria e a situação do mercado. O XC40 Recharge, como será chamado, entrega números notáveis: 413 cavalos de potência, 67,3 kgfm de torque e até 400 quilômetros de autonomia. Tração integral é mais um diferencial do elétrico. O câmbio é automático de oito velocidades. Confira!
Pit Stop CBN - 21-10-19

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