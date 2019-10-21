Conheça mais sobre os novos elétricos que chegam ao mercado

Mais uma marca, a Volvo, lançou recentemente seu primeiro veículo 100% elétrico, o XC40 Recharge, que deve chegar ao Brasil em 2021. Por isso, nesta segunda-feira (21), o comentarista Ricardo Barbosa fala do avanço do mercado de carros elétricos. O comentarista dá detalhes sobre o funcionamento dos veículos, como o desempenho, bateria e a situação do mercado. O XC40 Recharge, como será chamado, entrega números notáveis: 413 cavalos de potência, 67,3 kgfm de torque e até 400 quilômetros de autonomia. Tração integral é mais um diferencial do elétrico. O câmbio é automático de oito velocidades. Confira!