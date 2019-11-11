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PIT STOP CBN

Conheça as melhores opções de carros usados para recém-habilitados

As dicas são do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 12:57

Publicado em 

11 nov 2019 às 12:57
Comprar o primeiro carro é um momento único para muitos motoristas, porém a maioria deles não tem possibilidade de adquirir um carro zero quilômetro. No quadro Pit Stop CBN desta segunda-feira (11), o comentarista Ricardo Barbosa elenca carros pequenos, manuais e preços menores para o recém-motorista dar o primeiro passo. 
OS VEÍCULOS:
- Chevrolet Corsa (Primeira Geração; R$ 10 mil)
- Ford Fiesta 1.6 (Pós-2008; R$ 20 mil)
- Volkswagem Polo 1.6 (R$ 30 mil)
- Fiat Uno Sporting Firefly (R$ 40 mil)
- Honda Fit LX (R$ 50 mil)
[Fonte: UOL]
Pit Stop CBN - 11-11-19

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