Conheça as cores mais vendidas em carros no Brasil!

De acordo com um estudo da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o histórico de consumo nos últimos quatro anos mostra que as cores branco, preto, prata e cinza são as mais procuradas pelos brasileiros. Inclusive, as três primeiras estão entre as três cores de carros mais vendidos no Brasil. As informações são do “Portal do Trânsito e Mobilidade”. Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa fala sobre o assunto. Ao escolher a cor do carro, que pontos considerar? Além da cor, fatores como facilidade de manutenção também são considerados no momento de compra? Ouça a conversa completa!