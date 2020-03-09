Confira dicas essenciais para trocar seus pneus por novos

O tema desta edição do Pit Stop CBN foi motivado por meio da dúvida do ouvinte Augusto. Ele nos mandou a sugestão querendo saber sobre quais são as dicas essenciais na hora de trocar os pneus do carro por novos. O comentarista Ricardo Barbosa, claro, responde a dúvida. Conhecer o pneu mais indicado para o seu modelo de carro, comprar pneus adequados para a região em que você dirige e não se esquecer da manutenção e de checar a calibragem de seus pneus são dicas fundamentais. Confira!