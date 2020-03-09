Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PIT STOP CBN

Confira dicas essenciais para trocar seus pneus por novos

Ouça o comentário de Ricardo Barbosa

Publicado em 09 de Março de 2020 às 12:25

Publicado em 

09 mar 2020 às 12:25
O tema desta edição do Pit Stop CBN foi motivado por meio da dúvida do ouvinte Augusto. Ele nos mandou a sugestão querendo saber sobre quais são as dicas essenciais na hora de trocar os pneus do carro por novos. O comentarista Ricardo Barbosa, claro, responde a dúvida. Conhecer o pneu mais indicado para o seu modelo de carro, comprar pneus adequados para a região em que você dirige e não se esquecer da manutenção e de checar a calibragem de seus pneus são dicas fundamentais. Confira!
Pit Stop CBN - 09-03-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados