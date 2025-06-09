Compraria?  Carro elétrico minúsculo e "acessível" vira sensação no Japão!

Virou senação! Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a notícia que a KG Motors, uma startup emergente no setor automotivo, desenvolveu um modelo de carro elétrico de um único assento que mais se assemelha a um carrinho de golfe futurista do que aos tradicionais veículos. Com menos de 1,5 metro de altura, o modelo elétrico tem vocação 100% urbana e oferece autonomia de 100 km, recarga em 5 horas e velocidade máxima de 60 km/h. O preço será de aproximadamente R$ 39,5 mil quando a produção começar em outubro na nova fábrica em Hiroshima.
A startup já vendeu mais da metade das 3.300 unidades planejadas até 2027, superando a Toyota em vendas de veículos elétricos no Japão. A gigante japonesa vendeu cerca de 2.000 EVs em 2024. Kazunari Kusunoki, fundador e CEO da KG Motors, destacou que "os carros são simplesmente grandes demais" e que a empresa busca atender a uma demanda crescente por veículos pequenos e acessíveis. Ouça a conversa completa!
[fonte: com informações de "O Globo"]
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