Compraria?  Carro elétrico minúsculo e "acessível" vira sensação no Japão!

Virou senação! Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a notícia que a KG Motors, uma startup emergente no setor automotivo, desenvolveu um modelo de carro elétrico de um único assento que mais se assemelha a um carrinho de golfe futurista do que aos tradicionais veículos. Com menos de 1,5 metro de altura, o modelo elétrico tem vocação 100% urbana e oferece autonomia de 100 km, recarga em 5 horas e velocidade máxima de 60 km/h. O preço será de aproximadamente R$ 39,5 mil quando a produção começar em outubro na nova fábrica em Hiroshima.