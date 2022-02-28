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Pit Stop CBN

Como xixi de cachorro na roda pode comprometer até os freios

O pH mais ácido da urina do pet é capaz de causar risco à segurança, além de prejuízos estéticos e financeiros

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 12:13

Publicado em 

28 fev 2022 às 12:13
O assunto é troca de pneus!
Roda, pneus, sistema de freios Crédito: Pexels
Nesta edição do Pit Stop CBN, Ricardo Barbosa explica como o "xixi" dos pets podem comprometer a dirigibilidade do carro! O pH mais ácido da urina do pet é capaz de causar danos muito mais sérios no veículo, trazendo não apenas prejuízos estético e financeiro, como também risco à segurança. As "necessidades" do pet provocam corrosão em componentes metálicos - como a própria roda e os respectivos cubo e parafusos de fixação. E mais: ele pode acelerar a degradação de itens de borracha, como pneus, suas respectivas válvulas, buchas de suspensão e até dutos do sistema de freios. Ouça!
Pit Stop CBN - 28-01-22

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