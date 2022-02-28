Como xixi de cachorro na roda pode comprometer até os freios

Nesta edição do Pit Stop CBN, Ricardo Barbosa explica como o "xixi" dos pets podem comprometer a dirigibilidade do carro! O pH mais ácido da urina do pet é capaz de causar danos muito mais sérios no veículo, trazendo não apenas prejuízos estético e financeiro, como também risco à segurança. As "necessidades" do pet provocam corrosão em componentes metálicos - como a própria roda e os respectivos cubo e parafusos de fixação. E mais: ele pode acelerar a degradação de itens de borracha, como pneus, suas respectivas válvulas, buchas de suspensão e até dutos do sistema de freios. Ouça!