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Pit Stop CBN

Como levar bagagens, malas e bicicletas sem levar multas na viagem de carnaval?

Ouça detalhes na participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 12:40

Publicado em 

21 fev 2022 às 12:40
Viagem, bagagem, voltando para casa
Viagem, bagagem, voltando para casa Crédito: Pexels
Com as pessoas se organizando para aproveitar os dias de carnaval, como deve ser feito o transporte correto de malas e bagagens, de um modo geral, no carro? Quem explica é o comentarista Ricardo Barbosa. 
Pit Stop CBN - 21-02-22.mp3

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