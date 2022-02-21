Como levar bagagens, malas e bicicletas sem levar multas na viagem de carnaval?

Com as pessoas se organizando para aproveitar os dias de carnaval, como deve ser feito o transporte correto de malas e bagagens, de um modo geral, no carro? Quem explica é o comentarista Ricardo Barbosa.
Pit Stop CBN - 21-02-22.mp3
Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 12:40
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