Como gastar pouco e "bombar" o preço do seu carro para vender

Nesta edição do "Pit Stop CBN" o tema em destaque é venda do carro! Apesar de ser algo muito comum, ainda existe um certo temor e muitos não sabem ao certo o que fazer na hora de vender um carro. Pensando nisso, o comentarista Ricardo Barbosa dá dicas do que fazer para o seu veículo se destacar diante dos outros. Especialistas apontam, por exemplo, que entre os principais pontos para se atentar envolvem a manutenção do carro e a parte estética. Ouça a conversa completa!