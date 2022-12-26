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Pit Stop CBN

Como gastar pouco e "bombar" o preço do seu carro para vender

Ouça as dicas do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 12:05

Publicado em 

26 dez 2022 às 12:05
Ricardo Barbosa orienta a limpeza interna dos veículos
Ricardo Barbosa orienta sobre compra e venda de veículos Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Pit Stop CBN" o tema em destaque é venda do carro! Apesar de ser algo muito comum, ainda existe um certo temor e muitos não sabem ao certo o que fazer na hora de vender um carro. Pensando nisso, o comentarista Ricardo Barbosa dá dicas do que fazer para o seu veículo se destacar diante dos outros. Especialistas apontam, por exemplo, que entre os principais pontos para se atentar envolvem a manutenção do carro e a parte estética. Ouça a conversa completa!
Pit Stop CBN - 26-12-22.mp3

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