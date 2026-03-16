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Pit Stop CBN

Como funciona um seguro de automóvel? Especialista explica!

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 16 de Março de 2026 às 12:12

Publicado em 

16 mar 2026 às 12:12
Homem segura chave do carro. País passa a contar com novas regras de seguro
Seguro automotivo Crédito: Karolina Grabowska/Pixabay
Nesta edição de “Pit Stop CBN”, com o comentarista Ricardo Barbosa, o assunto em destaque é o seguro de automóvel. Como funciona? Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 16-03-26.mp3

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