Como funciona um seguro de automóvel? Especialista explica!

Nesta edição de “Pit Stop CBN”, com o comentarista Ricardo Barbosa, o assunto em destaque é o seguro de automóvel. Como funciona? Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 16-03-26.mp3
Publicado em 16 de Março de 2026 às 12:12
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