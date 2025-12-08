Como funciona um carro blindado? Especialista responde!

Nesta edição do "Pit Stop CBN", com o comentarista Ricardo Barbosa, o assunto em destaque é o carro blindado! No ano passado, o Brasil bateu recorde de blindagem pelo quarto ano consecutivo, quando um total de 34.402 veículos foram blindados. Em países como o Brasil, onde a violência é um problema longe de ser controlado, o consumidor enxerga na blindagem automotiva uma possibilidade de garantir a segurança. Reportagem do "UOL" aponta que um dos materiais responsáveis pela eficácia dos carros blindados contra disparos de arma de fogo é o Kevlar, uma manta de fibra que também é leve e resistente ao calor. O comentarista explica. Ouça a conversa completa!