Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Pit Stop CBN

Como funciona um carro blindado? Especialista responde!

Ouça as informações do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 08 de Dezembro de 2025 às 12:04

Publicado em 

08 dez 2025 às 12:04
vidro blindado, carro blindado, blindagem, à prova de balas
O nível mais utilizado no país é o 3-A, que suporta até disparos de pistolas 9 mm e revólveres 44 Magnum, considerada a maior arma de mão Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Pit Stop CBN", com o comentarista Ricardo Barbosa, o assunto em destaque é o carro blindado! No ano passado, o Brasil bateu recorde de blindagem pelo quarto ano consecutivo, quando um total de 34.402 veículos foram blindados. Em países como o Brasil, onde a violência é um problema longe de ser controlado, o consumidor enxerga na blindagem automotiva uma possibilidade de garantir a segurança. Reportagem do "UOL" aponta que um dos materiais responsáveis pela eficácia dos carros blindados contra disparos de arma de fogo é o Kevlar, uma manta de fibra que também é leve e resistente ao calor. O comentarista explica. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 08-12-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados