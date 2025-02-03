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Pit Stop CBN

Com aumento do preço dos combustíveis, saiba como economizar no dia a dia

Ouça os detalhes com o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 12:27

Publicado em 

03 fev 2025 às 12:27
Carro econômico, economia de combustível
Alta no preço dos combustíveis, economia Crédito: Shutterstock
Veio aumento! Os estados aumentaram o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da gasolina e do diesel desde o último sábado (1). O preço da gasolina aumentou R$ 0,10 por litro e o do diesel R$ 0,06/litro. A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) em outubro de 2024, e começou a valer a partir de fevereiro. Diante desse cenário, nesta edição do Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa traz dicas e orientações práticas para ajudar na hora da economia do combustível. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 03-02-25.mp3

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