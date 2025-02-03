Com aumento do preço dos combustíveis, saiba como economizar no dia a dia

Veio aumento! Os estados aumentaram o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da gasolina e do diesel desde o último sábado (1). O preço da gasolina aumentou R$ 0,10 por litro e o do diesel R$ 0,06/litro. A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) em outubro de 2024, e começou a valer a partir de fevereiro. Diante desse cenário, nesta edição do Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa traz dicas e orientações práticas para ajudar na hora da economia do combustível. Ouça a conversa completa!